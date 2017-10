Robben maakt meer kans dan Ribéry: ‘Arjen kan ons nog veel geven’

Arjen Robben en Franck Ribéry zijn al jarenlang verbonden aan Bayern München, maar de twee vleugelaanvallers liggen nog maar tot volgend jaar zomer vast in Beieren. De routiniers hebben nog geen nieuwe aanbieding ontvangen van der Rekordmeister en volgens BILD maakt Robben meer kans op een nieuwe verbintenis dan de Fransman.

Karl-Heinz Rummenigge heeft reeds aangegeven dat er zeker wordt nagedacht over de toekomst van de twee ervaren buitenspelers: "De toekomstperspectieven van Ribéry en Robben vormen zeker stof tot nadenken. Ik geloof nog steeds dat Arjen ons dit seizoen veel kan geven." Robben en Ribéry, respectievelijk 33 en 34 jaar, voldoen volgens Ottmar Hitzfeld, voormalig trainer van de Duitse topclub, nog altijd aan het vereiste niveau.

"Zowel Franck Ribéry als Arjen Robben heeft nog de Bayern-standaard", aldus de Duitser. "Met name Robben kan nog wel een tijdje doorspelen." Ribéry kampt momenteel met een knieblessure en komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Volgens BILD ligt een contractverlenging voor Robben meer voor de hand, ook omdat hij is gestopt als international voor Oranje en zich volledig focust op Bayern. De Duitse boulevardkrant meldt tevens dat Ribéry zich zorgen maakt over zijn toekomst, temeer omdat Kingsley Coman goed presteert.