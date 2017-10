Bergwijn: ‘De namen van geïnteresseerde clubs strelen mij dus ook niet’

Steven Bergwijn staat naar verluidt in de belangstelling van onder meer Tottenham Hotspur, West Ham United, Southampton en Bournemouth, maar de aanvaller van PSV zegt in gesprek met Voetbal International dat hij zich bewust afzijdig houdt van alle geruchten. "Van al die zogenaamde interesse krijg ik niet zo veel mee", aldus Bergwijn.

"Mijn zaakwaarnemer houdt het weg van me en de namen van geïnteresseerde clubs in de media strelen mij dus ook niet. Ik focus me op PSV, ik denk helemaal nog niet aan de volgende stap", zegt het talent, die aangeeft dat hij bij een topclub speelt en dus niets te klagen heeft. "Ik vind wel dat dit het jaar van mijn definitieve doorbraak moet worden."

Bergwijn somt de aandachtspunten op waar hij zich in moet ontwikkelen. Hij wil doelgerichter worden en een hoger rendement krijgen. Daar werkt hij aan en PSV is in de ogen van Bergwijn 'dé club' om zich verder te ontwikkelen. "Zij hebben vanaf de eerste dag een plan met me gehad en daar zijn ze niet van afgeweken. Uiteindelijk moet ik het dan bewijzen."

De twintigjarige buitenspeler, die tot medio 2021 vastligt in het Philips Stadion, is dit seizoen voor het eerst basisspeler onder Phillip Cocu. "Als je het goed doet, krijg je bij PSV de kans. Die heb ik gepakt. Het is heerlijk om voorin bij PSV te spelen dit seizoen. We scoren makkelijk en dat geeft iedereen vertrouwen", besluit Bergwijn, die deze voetbaljaargang in tien wedstrijden voor de Eindhovenaren twee keer heeft gescoord.