‘Ik heb drie wedstrijden gezien, hij haalt het nog lang niet bij Younes’

Komend weekend staat de altijd beladen confrontatie tussen Feyenoord en Ajax op het programma en Henk Spaan oppert dat Siem de Jong zondag in de basis moet starten bij de Amsterdammers. Ook schrijft Spaan in zijn column in Het Parool dat ondanks de vele lofuitingen aan het adres van Dennis Johnsen de jongeling nog niet kan tippen aan het niveau van Amin Younes.

Spaan stelt dat er veel hoop is voor Ajax. "Zeker na het zien van de invalbeurt van Siem de Jong tegen Sparta Rotterdam (4-0) geloof ik dat Feyenoord het in De Kuip opnieuw moeilijk krijgt. Moet Marcel Keizer Siem wel opstellen", aldus de columnist, die David Neres onderschatte. "Een tijdje terug sloeg ik hier Milot Rashica hoger aan. Fout. Neres is doelgerichter. Zondag zat ik na rust aan zijn kant. Hij is een heet sissend projectiel, pijlsnel voorbij."

Afgelopen zomer haalde de Amsterdamse club Johnsen op bij sc Heerenveen, maar de vleugelspeler is nog niet in actie gekomen voor het eerste van Ajax. Spaan is van mening dat de Noor niet klaar is voor het grote werk: "Van Johnsen heb ik drie wedstrijden voor Jong Ajax gezien, waarvan één goede. Maandagavond mislukten zijn acties te vaak. Hij haalt het nog lang niet bij Amin Younes."