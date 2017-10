Van den Brom verrast door Ibrahimovic: ‘Hij deed werkelijk geen flikker’

Anderlecht ontvangt woensdagavond Paris Saint-Germain in de Champions League, vier jaar nadat de Belgische topclub in eigen huis met 0-5 verloor van de Fransen, mede door een hattrick van de uitblinkende Zlatan Ibrahimovic. John van den Brom en Besnik Hasi, destijds hoofdcoach en assistent-trainer bij Anderlecht, geven in gesprek met Het Laatste Nieuws aan dat de Zweed hen die avond verraste.

Van den Brom zegt dat hij voor het treffen met PSG twee keer een wedstrijd heeft bekeken van Les Parisiens: "Ik weet nog dat we terugkwamen met een plan. In de wedstrijd die ik met Besnik zag, deed Zlatan werkelijk geen flikker, hij stond maar wat te lummelen, verdedigde niet mee... En ik zei tegen Besnik: 'Laten we een mannetje meer op het middenveld zetten, want Zlatan interesseert het allemaal niet.'"

Hasi vult aan: "We hebben zo 'Mati' (Matías Suárez, red.) op links gezet, met de opdracht om telkens naar binnen te snijden, dan hadden we in theorie op het middenveld vier mensen tegen drie van PSG", aldus de assistent, die de hele week aan de slag is gegaan met Suárez. "Zlatan zou toch niet mee inzakken en van hun rechtsachter Gregory van der Wiel wist ik dat hij niet houdt van linksbuitens die naar het centrum komen", zegt de huidige trainer van AZ. Suárez is tegen PSG echter 'niet één keer' naar binnen gekomen en Van der Wiel gaf twee assists aan Ibrahimovic.

"Dat lag niet aan mij", grapt Van den Brom tegen Hasi. "Jij sprak Frans, jij hebt het hem ongetwijfeld fout uitgelegd. Als je terugdenkt, Besnik... We wisten dat eenmaal Van der Wiel de achterlijn haalde, hij altijd zijn voorzetten laag aan de eerste paal gaf. Dagen is daar op getraind. Wat gebeurde er? De 0-1 en de 0-2 kwamen telkens uit een voorzet van Van der Wiel aan de eerste paal. Om gek van te worden als trainer."