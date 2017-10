Koeman liep belangrijk doelwit mis: ‘Dat gaat ze echt pijn doen’

Jamie Carragher voorspelt zware maanden voor Ronald Koeman bij Everton. De trainer komt steeds verder onder druk te staan op Goodison Park, mede vanwege de grote uitgaven in de zomer. Ondanks een budget van bijna 160 miljoen euro werd er volgens Carragher geen geschikte opvolger van Romelu Lukaku gehaald en dat blijkt dit seizoen het grootste manco.

Everton staat zestiende in de competitie en scoorde pas vijfmaal in acht wedstrijden. De geringe productie verbaast Carragher niet. "Dat idee had ik destijds al. Het is niet alsof ik nu alleen achteraf praat", zegt de analist bij Sky Sports. "Ze hebben veel spelers gehaald, maar ik denk niet dat ze er echt op vooruit zijn gegaan. Lukaku was zo enorm belangrijk voor ze. Elke ploeg zonder een bewezen centrumspits gaat het lastig krijgen, want je mist de man die de kansen afrondt."

In de zomer waren the Toffees erg dicht bij de komst van Olivier Giroud. Vorige week bevestigde de spits nog dat hij naar Everton kon, maar hij besloot bij Arsenal te blijven. "Ik vind hem een van de meest ondergewaardeerde spelers in de Premier League. Hij was de eerste spits van Frankrijk op het EK 2016 en dat bewijst dat hij een enorm goede speler is, gezien de kwaliteit die de Fransen hebben. Voor Everton zou hij een fantastische aankoop zijn geweest", aldus Carragher.

De icoon van aartsrivaal Liverpool denkt niet dat het er makkelijker op gaat worden voor Koeman. In januari moet een nieuwe spits gestrikt worden, vindt Carragher. "De komende paar maanden zal Koeman echt op de proef worden gesteld. Hij moet het beste uit deze voorhoede zien te halen. Het niet binnenhalen van Giroud, of een soortgelijk type, is een groot probleem gebleken. Dat zal het blijven tot zeker januari. De volgende zomer is nog ver weg. Dit gaat ze echt pijn doen." Zondag neemt Everton het in eigen huis op tegen Giroud en consorten.