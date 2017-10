Rienstra ‘was klaar’ met Ajax: ‘Ik heb moeite met onrecht’

Ben Rienstra speelde acht jaar lang in de jeugdopleiding van Ajax, maar besloot in 2007 te vertrekken bij de Amsterdamse club. Via AZ en Heracles Almelo kwam hij uiteindelijk in het betaald voetbal terecht. In gesprek met Voetbal international geeft de 27-jarige middenvelder toe dat hij bewust bij Ajax vertrok.

“Ik was er klaar mee. Ik kon niet verdragen dat afspraken niet werden nagekomen. Ik heb moeite met onrecht en dingen die onverklaarbaar zijn of worden omdat er geen duidelijke reden wordt gegeven”, zegt Rienstra, die overigens wel aangeeft een ‘fantastische tijd’ te hebben gehad in Amsterdam. “Ik had al die jaren gevoetbald om maar één ding: omdat ik verslaafd ben aan het spelletje. Nog altijd.”

“Maar in het profvoetbal is dat allang niet meer het enige dat telt”, vervolgt de middenvelder van Willem II zijn verhaal.” Die hele wereld eromheen... Die moet je er gewoon bij nemen. Dat kan ik nu. Ik heb alles wat er gebeurt leren plaatsen: het liegen, de spelletjes die worden gespeeld. Dat is nog altijd niet leuk, maar je weet dat je ze niet zult veranderen.”