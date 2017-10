Heitinga heeft hoge verwachtingen: ‘Hij kan heel makkelijk scoren’

John Heitinga zag Ajax Onder-19 dinsdag een goede wedstrijd spelen tegen Hammarby in de UEFA Youth League. De score bleef ondanks een groot aantal kansen steken op 2-0 en daar is trainer John Heitinga niet tevreden over. Wel is hij erg te spreken over de Fins jeugdinternational Saku Ylätupa. "Ik heb hoge verwachtingen van hem", zegt de oud-voetballer.