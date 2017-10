Depay: ‘Wat is er nou precies zo verkeerd aan wat ik doe?’

Memphis Depay vindt dat hij te vaak wordt afgerekend op wat er buiten het veld gebeurt. De aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlands elftal is zich ervan bewust dat de buitenwereld niet altijd begrip heeft voor zijn gedrag. Niettemin staat het voetbal altijd op één bij Depay, zo verzekert hij in gesprek met Voetbal International.

"Soms vraag ik me af of mensen wel beseffen hoe mooi en eervol ik het vind om voor mijn land te spelen", vertelt Depay. Als er over hem wordt geoordeeld, dan gaat het volgens de buitenspeler vaak niet om het voetbal. "Je weet toch, er wordt vaak slecht over mij gesproken. Meestal gaat het dan over mijn gedrag. Maar wat is er nou precies zo verkeerd aan wat ik doe? Ik ben een jongeman van 23 jaar, iemand die zich ook op het persoonlijke vlak ontwikkelt."

"Die ontwikkeling maken we allemaal door, toch?", vraagt Depay zich hardop af. Niet zelden valt hij op met excentrieke kleding. Dat leidt soms tot onbegrip, zeker als hij ervoor kiest zich nadrukkelijk te profileren als het op het veld minder goed gaat. "Ik kom van de straat, daar moet je overleven. En daar hebben mooie spullen een bijzondere waarde omdat het niet vanzelfsprekend is."