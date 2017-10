‘Feyenoord bezorgde ons problemen tot de laatste minuut’

Feyenoord verloor dinsdagavond ook zijn derde groepsduel in de Champions League. Shakhtar Donetsk won in De Kuip met 1-2 en Bernard was met twee doelpunten de grote man aan de zijde van de Oekraïners. De Braziliaan gaf na afloop in gesprek met Voetbal International toe dat Feyenoord het Shakhtar behoorlijk moeilijk had gemaakt.

“Deze overwinning is het resultaat van het geweldige werk van onze trainer (Paulo Fonseca, red.), die ons veel informatie gaf die leidde tot de overwinning. Feyenoord bezorgde ons echter problemen tot de laatste minuut. De wedstrijd had ook in een gelijkspel kunnen eindigen, maar ik denk dat de overwinning verdiend is”, concludeert Bernard. Ook trainer Fonseca spreekt van een zware wedstrijd en constateert dat Feyenoord goed aan het duel begon.

“Onze reactie daarna was echter erg goed. We namen de controle over en scoorden twee keer. Daarna lieten we ons terugzakken en kregen we op de counter nog een paar mogelijkheden”, stelt de Portugese oefenmeester, wiens ploeg het na de rode kaart voor Yaroslav Rakitskiy nog even lastig kreeg. Volgens Fonseca speelden beide ploegen aanvallend voetbal, waardoor hij van de wedstrijd genoot.

“Deze spelopvatting zorgt er ook voor dat beide teams kansen krijgen door de ruimte die er ontstaat. Ook met tien man kregen we mogelijkheden”, aldus Fonseca, die zich na de tweede overwinning in de groepsfase van de Champions League nog niet rijk wil rekenen. “We zijn er nog lang niet, er kan nog veel gebeuren. We richten ons nu eerst op het duel met Dynamo Kiev van komend weekend. Pas daarna denken we weer na over de volgende wedstrijd in de Champions League.”