‘Tottenham geeft zo een boodschap af richting de concurrentie in de PL'

Tottenham Hotspur hield Real Madrid in het Santiago Bernabéu op een knap 1-1 gelijkspel. Volgens Rio Ferdinand hebben the Spurs met de remise in de Spaanse hoofdstad een boodschap afgegeven richting de titelconcurrenten in de Premier League, omdat de ploeg van Mauricio Pochettino erg goed voor de dag kwam in Madrid.

“Dit geeft ze enorm veel vertrouwen voor de wedstrijden in de Premier League. Het is knap als je in Madrid tegen een team vol supersterren zo kalm kan verdedigen. Tottenham geeft zo een boodschap af richting de titelconcurrenten in de Premier League”, zegt Ferdinand tegenover BT Sport. “Het team van Tottenham zag er goed uit, natuurlijk kwamen ze af en toe goed weg. Maar Pochettino verdient alle lof.”

“Ze hadden een goede strategie, alle spelers op het veld werkten hard en ze hadden zelfs kunnen winnen. In de tweede helft kregen ze nog twee grote kansen”, sluit Frank Lampard zich bij Ferdinand aan. Dankzij een eigen doelpunt van Raphaël Varane kwamen the Spurs aan de leiding in de eerste helft, waarna Cristiano Ronaldo vlak voor rust vanuit een strafschop gelijkmaakte.