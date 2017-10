De Bruyne woedend langs de lijn: ‘Ik heb dat ook wel eens met mijn vrouw’

Manchester City ging dinsdagavond met een 2-0 voorsprong op Napoli de kleedkamer in, maar toch was niet alles koek en ei bij the Citizens. Kevin De Bruyne maakte zich na het fluitsignaal voor de onderbreking bijzonder druk aan de zijlijn en moest door David Silva en Fernandinho naar de kleedkamer worden geleid. Volgens de Belgische spelmaker was er echter niet zoveel aan de hand.

“Ach, er zal wel weer meer van gemaakt worden dan het is. Ik heb zulke discussies ook wel eens met mijn vrouw. Na een minuutje is dat over”, reageerde hij na de wedstrijd bij Het Laatste Nieuws. “Jullie hebben dat toch ook wel eens? Soms is het ook nodig. Niet alles is altijd goed. Het was niets ergs.”

"Kevin De Bruyne wilde gewoon zijn zegje doen over het besluit van David Silva om zijn hoofd te scheren", lazen we op Twitter bij dit filmpje... 😂 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 17 oktober 2017

De Bruyne leek verhaal te gaan willen halen bij de vierde official voordat hij tegen werd gehouden door zijn ploeggenoten, maar de middenvelder wil zelf niet kwijt wat het onderwerp van gesprek was: “Ik wou iets vragen, maar het mocht niet. Er is niks aan de hand. Jullie zien wel vaker dat ik gefrustreerd ben, maar dat is het niet. Ik wond me gewoon een beetje op. Een minuut en het was klaar. Op het hoogste niveau moet je af en toe eens reageren om iedereen scherp te stellen.”