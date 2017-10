Real Madrid gaat Franse broers herenigen

Toby Alderweireld heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur nog altijd niet opengebroken en Internazionale hoopt te kunnen profiteren. I Nerazzurri gaan in de zomer een poging wagen. (Sport Mediaset)

Bayern München trekt zich terug uit de race om Thomas Lemar. Dat is goed nieuws voor Arsenal en Liverpool, die nog steeds azen op de Frans international van AS Monaco. (Kicker)

Real Madrid denkt er namelijk over na om Franse verdediger op te pikken bij Atlético Madrid.