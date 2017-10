PSV was concreet voor Rode Duivel: ‘Maar zij boden niet genoeg voor Zenit’

Nicolas Lombaerts werd in de zomer van 2016 in verband gebracht met onder meer PSV en Anderlecht. De Belgische verdediger zinde op een terugkeer naar West-Europa, maar kreeg zijn zin uiteindelijk niet. Doordat Ezequiel Garay naar Valencia vertrok, moest Lombaerts bij Zenit blijven.

“Zenit wilde me niet absoluut verkopen. De voorzitter verwachtte dat ik net zoals voordien wel terug in de ploeg zou komen. Toen ben ik naar de trainer gestapt”, herinnert Lombaerts zich in gesprek met Sport/Voetbalmagazine. “Eerst zei hij dat ik weg mocht, maar een paar dagen voor het eind van de transferperiode vertrok Garay plots.”

“Toen mocht ik niet meer weg. Mocht Anderlecht sneller al zijn troeven op tafel gelegd hebben, was het misschien gelukt, maar zeker ben ik niet. Anderlecht kan ik in heel die zaak weinig verwijten. Het is gewoon moeilijk onderhandelen met Zenit”, vervolgt Lombaerts, die ook interesse van PSV genoot. “Ja, maar zij boden niet genoeg voor Zenit.” Afgelopen zomer kreeg Lombaerts wel zijn transfer. KV Oostende telde naar verluidt anderhalf miljoen euro neer voor de verdediger.