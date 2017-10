‘Als de transferwindow open is, kijken we wat het beste is voor Vitesse en mij’

Milot Rashica gold vorig seizoen al als een van de uitblinkers aan de kant van Vitesse en de Kosovaars international heeft die lijn tijdens de huidige voetbaljaargang door weten te trekken. De aanvaller viel een aantal weken geleden in het Europa League-duel met Lazio op in positieve zin en hoopt dat vaker te kunnen laten zien.

“We speelden allemaal goed en die wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen. Daarvoor hebben we ook de kansen gekregen. Wat ik die wedstrijd heb laten zien, probeer ik elke keer te brengen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Volgens Rashica heeft Vitesse even moeten zoeken naar de juiste afstelling, aangezien er veel wisselingen zijn geweest. De vleugelspits kan het nu in het veld echter goed vinden met Bryan Linssen en Tim Matavz, die donderdag overigens wegens privéomstandigheden ontbreekt tegen Zulte Waregem.

Rashica werd na zijn uitstekende wedstrijd tegen Lazio al meteen in verband gebracht met een overstap naar de Romeinen en hij staat niet per definitief afwijzend tegenover een vertrek uit Arnhem: “Natuurlijk is dat leuk om te horen. Maar ik ben gewoon speler van Vitesse en doe alles om met mijn club een zo goed mogelijk seizoen af te werken. Als de transferwindow weer open is, zie ik wel wat er op mijn pad komt. In januari kijken we weer wat het beste is voor Vitesse en voor mij.”