‘Als we deze strijdlust zondag tonen, kunnen we Ajax verslaan’

Bart Nieuwkoop maakte dinsdagavond zijn debuut in de Champions League en de rechtsback was onder de indruk van de openingsfase die de Rotterdammers tegen Shakhtar Donetsk op de mat wisten te leggen. De Feyenoorder denkt dat als zijn ploeg zondag met dezelfde instelling aantreedt tegen aartsrivaal Ajax, er in De Kuip wel wat te halen moet zijn voor de regerend landskampioen.