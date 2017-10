Aanstelling Klassieker leidt tot verbazing: ‘Hij had al gekke situatie’

Zondag staat de eerste Klassieker van het seizoen weer op het programma en voor arbiter Danny Makkelie wordt het hoe dan ook een bijzondere middag. De scheidsrechter fluit in De Kuip zijn eerste ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax en dat leidt weer tot lichte verbazing bij Mario van der Ende, die eigenlijk vindt dat Björn Kuipers de wedstrijd had moeten leiden.

“Ik begrijp het niet en vind het vreemd. In mijn ogen moeten de topwedstrijden worden gefloten door de beste scheidsrechter. En dat is Björn Kuipers”, legt de voormalige arbiter uit aan De Telegraaf. Kuipers fluit woensdagavond nog wel het Champions League-duel tussen CSKA Moskou en FC Basel, maar volgens Van der Ende zou dat geen probleem moeten zijn voor de leidsman, die dit weekend helemaal geen wedstrijd fluit in de Eredivisie.

De oud-scheidsrechter denk in ieder geval dat Makkelie zijn borst nat kan maken voor wat hij de moeilijkste wedstrijd in Nederland noemt en vanwege de ‘agressieve manier van beleving’ ook een van de pittigste duels in heel Europa: “De druk staat er vol op. Bij de Johan Cruijff Schaal had Makkelie al zo’n gekke situatie, met dat afgekeurde buitenspeldoelpunt van Feyenoord en de penalty voor Vitesse via de videoscheidsrechter. In vergelijking met die wedstrijd is de Klassieker nog een groot aantal procent moeilijker.”