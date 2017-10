‘Waarom zou je een buitenlander moeten halen? En wie wil dan?’

Dick Advocaat werd na het ontslag van Danny Blind aangesteld om Oranje naar het WK te loodsen, maar moest de tweede plaats in de poule ondanks vier overwinningen uit vijf wedstrijden op doelsaldo toch aan Zweden laten. De bondscoach lijkt met de oefenwedstrijden tegen Schotland en, waarschijnlijk, Roemenië, bezig aan zijn laatste weken bij het Nederlands elftal, al staat hij niet per definitie afwijzend tegenover een verlenging van zijn contract.

“Het is echt aan de KNVB daarover te beslissen. Alles wat ik erover zeg, vertroebelt de discussie of levert een nieuwe op. Dat heeft geen enkele zin. Geef de mensen in Zeist de tijd hun werk goed te doen”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. Er gingen de laatste tijd regelmatig stemmen op om het met een buitenlandse bondscoach te proberen, maar Advocaat ziet hier niet per se de meerwaarde van in.

“Waarom zou je een buitenlander moeten halen? En wie staat er dan te springen? Geldt ook voor de Nederlandse trainers. De meeste liggen vast, zoals Ronald Koeman en Peter Bosz, of hebben aangegeven niet te willen, zoals Louis van Gaal en Frank de Boer óf zijn pas bezig aan hun eerste club”, legt hij uit.

Zijn voorganger Blind kreeg veel kritiek vanwege onder meer het opstellen van Matthijs de Ligt in de cruciale kwalificatiewedstrijd in Bulgarije en Advocaat vindt dat jonge spelers vaker moeite hebben om met de druk die het spelen in Oranje met zich meebrengt om te gaan: “Wie zegt dat je moet opleiden in Oranje, heeft het niet begrepen. Dat is namelijk totale onzin. Opleiden is voor de clubs.”