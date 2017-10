‘Ik denk dat het vandaag en tegen AZ heel goed was, we zijn klaar voor Ajax’

Sofyan Amrabat begon dinsdagavond op het middenveld tegen Shakhtar Donetsk en zag hoe Feyenoord al vroeg op voorsprong kwam tegen de Oekraïners. De Rotterdammers slaagden er echter niet in om deze voordelige marge vast te houden en moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 1-2 nederlaag. Amrabat weigert echter om de handdoek al in de ring te gooien.

“Het is natuurlijk lastig. Het is misschien een cliché, maar niets is onmogelijk”, vertelt hij in gesprek met FOX Sports. “De bal is rond. Je krijgt Shakhtar-uit nog, Napoli-thuis. City is natuurlijk lastig. Ik denk dat er zeker nog kansen zijn om derde te worden en daar gaan we gewoon voor.”

Amrabat was vooral te spreken over de prestaties van Feyenoord in de eerste helft en vond die 45 minuten bij de beste horen die de Rotterdammers dit seizoen tot nu toe op de mat legden: “Misschien wel. Ik denk dat het tegen AZ ook heel goed was, we hebben meer goede helften gespeeld. Vandaag was zeker ook heel goed. We zijn klaar voor Ajax”, blikt hij alvast vooruit op De Klassieker van aankomend weekend.

Net als Amrabat was ook Sven van Beek teleurgesteld over het eindresultaat, al was het voor hem hoe dan ook een bijzondere avond: “Als kleine jongen heb ik hier altijd van gedroomd. De eerste keer in de basis (in de Champions League, red.), dus dat is heel speciaal. We begonnen ook goed, we gaven vroeg druk en het was gelijk 1-0. Door één stom moment is het dan gelijk. Je hebt een prima wedstrijd gespeeld, maar je hebt niet”, analyseerde hij bij Ziggo Sport.