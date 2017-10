Guardiola diep onder de indruk: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt, nooit’

Josep Guardiola is trots op zijn ploeg na de 2-1 zege van Manchester City op Napoli. De Engelsen speelden met name in de tweede helft niet zo dominant als ze de afgelopen weken vaak deden, maar dat is volgens Guardiola niet meer dan logisch. "Dacht je dat we tegen een stel kinderen speelden?", vraagt hij na afloop bij Mediaset.

De oefenmeester reageerde op de vraag waarom Manchester City in de tweede helft minder sterk was. The Citizens begonnen messcherp, met twee vroege treffers. Na rust vond Napoli de aansluiting en moest de thuisploeg vrezen. "Dit was Napol! Het is een Italiaanse topclub. Daar kun je geen hele wedstrijd tegen domineren. We waren al trots dat het een half uur lukte. Maar omdat we de vorige wedstrijd met 7-2 wonnen, dachten sommige journalisten dat we dat weer zouden doen. Zo werkt het niet."

"Ik verwachtte al moeilijkheden voor ons", vervolgt Guardiola. Wat dat betreft verliep de wedstrijd zoals hij had verwacht, geeft hij aan. Manchester City had moeite met de korte passes van Napoli en het feit dat de bezoekers 'heel, heel hoog' druk zetten. "Als speler én als trainer heb ik nooit een tegenstander zoals Napoli gehad. Nooit. Als ze dit niveau vasthouden, dan kan Napoli ver komen. Ik ben enorm trots op mijn spelers, want ik weet hoe zwaar het was. Nogmaals: tegen een ploeg als Napoli kun je niet negentig minuten domineren. Dat is gewoon onmogelijk."