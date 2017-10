Feyenoord op rand van de afgrond: ‘Het wordt nu een heel lastig verhaal’

Karim El Ahmadi ziet het somber in voor Feyenoord in de Champions League. Om de hoop op de derde plek levend te houden, konden de Rotterdammers zich dinsdag eigenlijk geen puntverlies veroorloven tegen Shakhtar Donetsk. Het team van Giovanni van Bronckhorst verloor echter met 1-2 en staat daardoor met nul punten onderaan in de poule.

Volgens aanvoerder El Ahmadi zat er meer in voor Feyenoord. Als zijn team nog een keer had gescoord in de sterke openingsfase, dan was het 'misschien een heel andere wedstrijd' geworden. "Maar goed, we hebben laten zien dat we geleerd hebben van de vorige duels, waarin we vroeg op achterstand kwamen. Je ziet dat als we er vol opklappen we gewoon een sterk team hebben. De realiteit is wel dat we weer met lege handen staan", concludeert de middenvelder voor de camera van Veronica.

"Shakhtar heeft een heel goed team met fantastische spelers. Het is de slimmigheid van dit soort spelers die Champions League-ervaring hebben", vervolgt El Ahmadi complimenteus. Een derde plek in de poule wordt wel een 'heel lastig verhaal', beaamt de routinier. Toch ziet El Ahmadi lichtpunten. "Je ziet ons wel met de wedstrijd progressie boeken, dus dat is positief. We zullen echter snel punten moeten pakken, willen we nog meedoen in deze groep."