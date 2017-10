Besiktas vertrekt met drie punten uit Monaco; RB Leipzig boekt eerste winst

Besiktas is ook na een bezoek aan Monaco nog altijd foutloos in de Champions League. De kampioen van Turkije kwam dinsdagavond wel op achterstand tegen AS Monaco, maar boog die stand dankzij twee doelpunten van Cenk Tosun om naar een 1-2 overwinning. RB Leipzig zorgde tegelijkertijd voor een unicum door de allereerste Champions League-overwinning uit de clubgeschiedenis binnen te slepen tegen FC Porto.

AS Monaco - Besiktas 1-2

Ryan Babel dacht de bezoekers na nog geen tien minuten spelen al op voorsprong te zetten, maar het doelpunt van de Oranje-international werd afgekeurd wegens buitenspel. Pepe kwam even daarop goed weg toen zijn charge op Keita Baldé Diao slechts geel opleverde en de Portugees international kon vanaf het veld meemaken hoe Radamel Falcao Monaco op voorsprong zette. De aanvaller werd knap bediend door Baldé Diao en passeerde Fabri met de buitenkant van de voet.

Besiktas had echter niet lang nodig om langszij te komen, aangezien Tosun op aangeven van Ricardo Quaresma een paar minuten later alweer raak kopte. In de tweede helft waren de kansen een stuk schaarser dan in het eerste bedrijf, maar het waren de Turken die toch met de drie punten aan de haal gingen. Babel had nu meer geluk en kon nadat hij de bal uit een rebound oppikte afleggen op Tosun, die voor de winnende tekende.

RB Leipzig – FC Porto 3-2

RB Leipzig kwam al vroeg op voorsprong door geklungel van José Sá: de Portugese doelman, die de voorkeur kregen boven Iker Casillas, verwerkte een afstandsschot slecht, waarna Willi Orban van dichtbij het leer tegen het dak van het doel kon schieten. Lang konden die Roten Bullen niet genieten van de voorsprong, want Vincent Aboubakar strafte het slappe verdedigen van de Duitsers bij een ingooi af door van dichtbij de 1-1 binnen te knallen. Emil Forsberg maakte vijf minuten voor het rustsignaal de tweede goal namens de thuisploeg, nadat de verdediging van Porto niet ingreep bij een vlotte aanval van RB Leipzig.

Een minuut later maakte Jean Kévin-Augustin de 3-1 en leek het duel vroegtijdig beslist, maar vlak voor de pauze bracht Iván Marcano Porto op 3-2 door na een corner van dichtbij raak te knallen. Na de onderbreking viel er een stuk minder te beleven in de Red Bull Arena , hoewel Bruma en Augustin nog dicht bij een doelpunt waren. Een kwartier voor tijd viel Timo Werner nog in bij de thuisploeg, maar ook de Duitse spits kon ondanks enkele kleine mogelijkheden het net niet vinden.