Real Madrid en Tottenham delen punten; Dortmund faalt op Cyprus

Tottenham Hotspur heeft op bezoek bij Real Madrid niet weten te stunten. De Engelse topclub wist dinsdagavond voor het eerst tegen de Koninklijke te scoren, maar een benutte strafschop van Cristiano Ronaldo zorgde voor een gelijkspel (1-1), waardoor beide teams in Groep H zeven punten hebben uit drie duels. Borussia Dortmund moest tegen APOEL Nicosia genoegen nemen met een gelijkspel (1-1), waardoor overwintering in de Champions League ver weg is voor Peter Bosz.

Real Madrid – Tottenham Hotspur 1-1

De mannen van Zinédine Zidane gingen wervelend van start en Ronaldo en Karim Benzema hadden na vijf minuten al kunnen scoren: de Portugees trof echter het aluminium, terwijl de Franse spits net naast het doel mikte. Na een moeilijke openingsfase kwamen the Spurs steeds beter in de wedstrijd en na een halfuur leek het alsof Harry Kane voor de 0-1 aantekende, maar het betrof een eigen doelpunt van Raphaël Varane, zijn eerste in dienst van Real. Na een goedlopende aanval van Tottenham produceerde Serge Aurier een afgemeten voorzet, die via Kane en de Fransman werd gepromoveerd tot doelpunt.

Twee minuten voor de pauze deed Aurier in negatief opzicht van zich spreken door Toni Kroos in het strafschopgebied onderuit te halen. Arbiter Szymon Marciniak wees naar de stip, waarna Ronaldo, die eerder geel kreeg voor onsportief gedrag jegens Jan Vertonghen, oog-in-oog met Hugo Lloris niet faalde. Na de thee bleef Real drukken, wat leidde tot een gigantische kans voor Benzema, wiens kopbal op formidabele wijze werd gekeerd door Lloris. Ook Ronaldo stuitte op de vuisten van de Fransman, terwijl Keylor Navas aan de andere kant van het veld puike reddingen verrichtte bij pogingen van Christian Eriksen en Kane.

APOEL Nicosia – Borussia Dortmund 1-1

De formatie van Bosz had zeer veel moeite om grote kansen te creëren tegen de Cyprioten, die kranig weerstand boden. Dortmund had in de eerste helft verreweg het meeste balbezit, maar kon het Boy Waterman nauwelijks moeilijk maken. Het was zelfs APOEL die via Igor de Camargo en Lorenzo Ebecilio het dichtst bij de openingstreffer was, maar beide spelers konden niet tot scoren komen. Waterman moest vijf minuten voor rust het veld verlaten, nadat de Nederlander na een duel ongelukkig terechtkwam.

Na een uur spelen strafte APOEL het tamme spel van Dortmund af door via een counter de 1-0 te produceren: Roman Bürki werkte een terugspeelbal erbarmelijk weg en de Duitser redde weifelend bij het daaropvolgende schot, waarna Mickael Pote APOEL op voorsprong bracht. Sokratis Papastathopoulos kopte de Duitsers even later langszij na een wippertje van Mario Götze, maar daarna werd er, ondanks een heerlijk schot van onder anderen Shinji Kagawa, niet meer gescoord.