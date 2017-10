Feyenoord verliest cruciaal duel en blijft puntloos in Europa

Overwintering in Europa is mijlenver weg voor Feyenoord. De kampioen van Nederland had dinsdag een overwinning nodig op Shakhtar Donetsk om de Oekraïners te achterhalen in de poule, maar na een goed begin kreeg Feyenoord het deksel op de neus. Een vroeg doelpunt van Steven Berghuis bleek niet genoeg voor de zege: 1-2. Omdat Napoli gelijktijdig verloor van Manchester City, moet Feyenoord nu proberen de Italianen te passeren. Napoli heeft drie punten; Feyenoord staat nog op nul.

Om de hoop op de derde plek levend te houden, kon Feyenoord zich geen puntverlies veroorloven. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst had dan ook een duidelijk strijdplan: meteen werd Shakhtar teruggedrongen en nam Feyenoord het initiatief. De supporters die iets te laat binnenkwamen hadden al het een en ander gemist, want in de eerste paar minuten werd de thuisploeg tweemaal gevaarlijk. De volledig vrijstaande Jean-Paul Boëtius kreeg de bal van dichtbij niet tussen de palen na een schitterende bal van Berghuis. Even later schoot Nicolai Jörgensen, teruggekeerd van een blessure, met zijn linkerbeen naast het doel van keeper Andriy Pyatov.

In de eerste twintig minuten oogde Feyenoord geconcentreerd en agressief. Het duurde niet lang voordat de Eredivisionist zich daarvoor beloonde: na zeven minuten was het raak via Berghuis. De aanvaller stond op de juiste plek om de rebound binnen te koppen, nadat Pyatov een schot van Tonny Vilhena met moeite pareerde. Gaandeweg de eerste helft zocht Shakhtar echter steeds meer naar de aanval. Een fout op het middenveld betekende uiteindelijk dat de bezoekers op gelijke hoogte kwamen: Boëtius leverde de bal in bij Fred, die een fraaie steekpass op Bernard afleverde. De ruimte achterin bij Feyenoord was veel te groot en Bernard omspeelde Brad Jones: 1-1.

Jörgensen vroeg vlak voor rust tevergeefs om een strafschop na licht contact; verder was het restant van de eerste helft niet memorabel. Na de rust leek het erop dat Feyenoord wat grip op de wedstrijd kreeg. Juist op dat moment sloeg Shakhtar toe. Bernard kopte raak bij de tweede paal en had de ruimte omdat Bart Nieuwkoop naar binnen trok. De kopbal van de Braziliaan belandde uiteindelijk via Nieuwkoop in het doel, na een afgemeten voorzet van Bohdan Butko. Feyenoord ging op jacht naar de gelijkmaker, maar wist Shakhtar niet vaak echt in de problemen te brengen. Halverwege de tweede helft moest ook de niet geheel herstelde Jörgensen de strijd staken.

De ambities van Feyenoord werden nieuw leven ingeblazen door een rode kaart van Yaroslav Rakitsky, die Jens Toornstra neerhaalde en daardoor zijn tweede gele kaart incasseerde. Shakhtar bleef met tien man echter compact verdedigen. Het lukte Feyenoord nauwelijks om erdoorheen te komen op de vijandelijke helft, al kreeg Toornstra enkele minuten voor tijd een goede kans. Op aangeven van Jeremiah St. Juste kon de middenvelder, gehinderd door een bewaker, uit de draai richting de kruising schieten. Doelman Pyatov plukte het leer op tijd uit de hoek. Invaller Michiel Kramer was in de blessuretijd nog een stuk dichterbij met een kopbal, die werd gekeerd door de keeper. Over twee weken gaat Feyenoord op bezoek in Oekraïne in de hoop de eerste punten te pakken.