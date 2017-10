Overmars reageert op Engelse geruchten: ‘Ik heb het naar mijn zin bij Ajax’

Marc Overmars wordt de laatste dagen veel gelinkt aan een overstap naar Arsenal, maar de directeur spelerszaken van Ajax ontkent tegenover de NOS dat hij in gesprek is met de Londenaren. Diverse Engelse media stelden dat Overmars aan het eind van dit seizoen gaat verkassen naar het Emirates Stadium, maar Overmars doet dit verhaal af als onzin.

"Ik heb het naar mijn zin bij Ajax", aldus Overmars. "En er speelt niks met betrekking tot andere clubs." Arsène Wenger, manager van the Gunners, reageerde vorige week ook al op de geruchten. "Marc Overmars is op dit moment directeur spelersbeleid van Ajax", zo zei Wenger op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Watford. "We hebben nog altijd contact met elkaar, maar op dit moment keert hij niet terug."

De oud-international van het Nederlands elftal, die 86 keer voor Oranje uitkwam, heeft een rijk verleden bij Arsenal. In 1997 ruilde de voormalig buitenspeler Ajax in voor een dienstverband bij de Premier League-club en bij de Londenaren speelde hij in totaal 124 wedstrijden. Overmars heeft bij de Amsterdamse club nog een contract tot medio 2020.