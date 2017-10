Ajax Onder-19 imponeert en bekert verder in UEFA Youth League

Ajax Onder-19 heeft wederom gewonnen van Hammarby in de UEFA Youth League en bekert zodoende verder in het toernooi. De jonge talenten van trainer John Heitinga wisten eind september al met 0-4 te zegevieren in Zweden en dinsdagavond boekten de Amsterdammers bij de returnwedstrijd op De Toekomst weer een eenvoudige overwinning: 2-0.

Danilo Pereira was in de eerste helft verreweg de meest gevaarlijke man aan de kant van Ajax. De aanvaller had meerdere kansen om de score te openen, maar het talent faalde om het leer in het net te schieten. Na drie goede mogelijkheden voor de Braziliaan was het Saku Ylätupa die de openingstreffer voor zijn rekening nam door de bal door de benen van de keeper te schieten. Vlak voor rust kon Jurgen Ekkelenkamp de voordelige marge verdubbelen, maar de middenvelder miste scherpte bij de afronding.

In de tweede helft ging Ajax verder met kansen creëren, waarbij met name Pereira, Ylätupa en Ekkelenkamp de voorsprong hadden kunnen verdubbelen. Laatstgenoemde was het dichtst bij de 2-0, maar de jongeling mikte op de paal. Halverwege het tweede bedrijf loste Sebastian Pasquali een heerlijk afstandsschot, maar ook de Australiër moest zijn meerdere erkennen in doelman Giuliano Gatica, die een puike wedstrijd speelde namens de bezoekers en de schade wist te beperken. Ché Nunnely maakte vlak voor tijd alsnog de verdiende 2-0. Legia Warschau wordt de volgende tegenstander voor de Ajax-talenten.