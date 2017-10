‘Ik probeerde dat als jochie al na te doen, sinds Robben bij Chelsea speelde’

Bayern München en Celtic staan woensdagavond tegenover elkaar in de Allianz Arena in het kader van de Champions League en beide ploegen zijn gebrand op een overwinning. Zowel de Duitsers als de Schotten staan op drie punten na twee wedstrijden. Voor Patrick Roberts is het treffen met der Rekordmeister een speciale confrontatie, aangezien de twintigjarige aanvaller zijn idool Arjen Robben gaat ontmoeten.

"Spelers zoals Robben werken jarenlang heel hard tijdens de trainingen en dat is waarom zij altijd op het hoogste podium van het voetbal staan", aldus de huurling van Manchester City, geciteerd door Goal. De jonge Engelsman zegt dat de oud-international van het Nederlands elftal zijn idool is: "Hopelijk kan ik op een dag net zo zijn zoals Robben, maar ik moet mijn techniek nog verbeteren."

"Ik heb altijd genoten van zijn manier van naar binnen komen en schieten", vervolgt Roberts zijn relaas over Robben. "Ik heb dat geprobeerd na te streven, naar binnen komen en schieten, al sinds hij bij Chelsea speelde en ik nog maar een jochie was." Na twee duels in de Champions League staat zowel Bayern München als Celtic op drie punten: de twee clubs verloren beide van Paris Saint-Germain en wonnen van Anderlecht.