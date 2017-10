Van Gelder streept kandidaat-bondscoach af: ‘Geen interesse’

Jürgen Klinsmann wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Vorige week schreef Voetbal International dat de Duitser oren heeft naar de baan bij Oranje, maar volgens Jack van Gelder is dat inmiddels niet meer zo. Klinsmann zou zich richten op andere aanbiedingen en daardoor kan er een streep door zijn naam als opvolger van Dick Advocaat.

'Via een tussenpersoon' heeft Van Gelder gehoord dat Klinsmann onhaalbaar is. "Hij heeft zojuist medegedeeld geen interesse te hebben. Daar kan dus hoe dan ook een streep door. Hij heeft aanbiedingen uit Engeland, Spanje, Italië en Duitsland en zal daar dus naartoe gaan als hij ergens op ingaat", aldus de presentator van Ziggo Sport.

Klinsmann was tussen de zomer van 2011 en november 2016 zowel technisch directeur als bondscoach bij het Amerikaanse elftal. Hij won 2013 de Gold Cup, werd verkozen tot de beste trainer van dat toernooi en leidde de Verenigde Staten in 2014 naar de achtste finale. In die ronde bleek België uiteindelijk met 2-1 te sterk.