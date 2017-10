Ronaldo kan Messi evenaren: ‘Maar we weten allemaal wie de beste is’

Cristiano Ronaldo is de favoriet om op 6 december de Ballon d'Or te winnen en kan daarmee voor de vijfde keer verkozen worden tot beste speler van de wereld. Hij zou Lionel Messi dan evenaren, maar dat betekent volgens Ernesto Valverde niet dat beide spelers vanaf dat moment even goed zijn. Messi is en blijft de beste ter wereld, vindt de trainer van Barcelona.

Vorige week maakte France Football de 25 genomineerden bekend en uiteraard zitten de sterspelers van Real Madrid en Barcelona daar allebei tussen. Messi werd in 2015 voor het laatst tot winnaar uitgeroepen. "Maar we weten allemaal wie de beste speler ter wereld is. Ik maak me er geen zorgen om als de Ballon d'Or naar een andere speler gaat", zegt Valverde dinsdag. "Je hebt geen Ballon d'Or, gouden medaille, zilveren medaille of bronzen medaille nodig om de beste ter wereld te zijn."

Zomeraankoop Paulinho noemt het op de persconferentie voor het duel met Olympiacos 'bijzonder' om met Messi te spelen. Dat was een droom die hij altijd al koesterde, zegt de Braziliaan. "Ik heb met Brazilië tegen hem gespeeld, maar om mét hem te spelen is een voorrecht. Hij heeft me enorm geholpen om me hier aan te passen. Mijn taak is om hem te helpen de beste speler ter wereld te blijven. Als je naast de beste speler ter wereld speelt, dan moet je doen wat je kunt om hem zo goed mogelijk te maken. De bal moet zo snel en zo vaak mogelijk naar hem toe."