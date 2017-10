Van Raaij: ‘Ik vind het echt wonderbaarlijk dat één speler zo bepalend kan zijn’

Gertjan Verbeek dicht PSV de beste kansen toe om kampioen van Nederland te worden. Na acht speelrondes heeft de ploeg van Phillip Cocu al een voorsprong van vijf punten op Ajax en Feyenoord, in de wetenschap dat minstens een van beide concurrenten zondag ook nog punten gaat verspelen. Harry van Raaij vindt het echter voorbarig om PSV al titelfavoriet te noemen.

Verbeek zegt tegen Voetbal International dat de 'negatieve beeldvorming' rond PSV aan het begin van het seizoen terecht was. "Het is nog steeds instabiel, maar door de resultaten groeit het vertrouwen en staan ze er goed voor", geeft de clubloze trainer aan. Hij vindt PSV favoriet voor de titel, omdat het perspectief bij de concurrentie minder rooskleurig is. "Feyenoord heeft een zwaar programma met de Europese wedstrijden en Ajax heeft met een nieuwe trainer die nieuwe ideeën heeft toch tijd nodig."

Voormalig PSV-voorzitter Van Raaij is optimistisch gestemd. "Het gaat me een stap te ver om PSV nu als titelfavoriet te bestempelen. Maar ze zullen goed gaan meedoen en dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht", vertelt hij. De metamorfose is in de ogen van Van Raaij veroorzaakt door de komst van sterspeler Hirving Lozano. "Ik vind het echt wonderbaarlijk dat één speler zo bepalend kan zijn in de verandering van een ploeg."