‘De ene dag teken ik voor miljard bij United, de volgende vertrek ik naar PSG’

José Mourinho liet onlangs in een interview weten dat hij niet verwacht dat hij zijn loopbaan af gaat sluiten bij Manchester United en sindsdien wordt er in de Britse media druk gespeculeerd over een naderend vertrek van de Portugees. Mourinho zou naar verluidt wel wat zien in een avontuur bij Paris Saint-Germain, maar ontkent zelf dat hij zijn langste tijd op Old Trafford al gehad heeft.

“Jullie Engelse media weten daar het antwoord op, aangezien er de ene dag staat dat ik een vijfjarig contract ga tekenen voor een miljard per seizoen, terwijl er de volgende dag staat dat ik naar Paris Saint-Germain vertrek”, reageerde hij dinsdagmiddag tijdens de persconferentie in de aanloop naar het Champions League-duel met Benfica op een vraag over zijn toekomst. “Het antwoord is dat er niets gebeurt. Ik ga geen nieuw vijfjarig contract ondertekenen en ik ga ook niet naar PSG.”

“Ik zit bij Manchester United, ik heb een contract (tot medio 2019, red.) en dat is alles. Mijn antwoord was dat ik mijn loopbaan niet af ga sluiten bij Manchester United. Daarna hebben mensen geprobeerd om slim te zijn, om vervelend te doen. De realiteit is simpel: ik heb geen nieuw contract ondertekend, maar ik denk ook niet aan een vertrek. Het enige wat ik gezegd heb, en dat klopt, mijn woorden zijn niet verkeerd geïnterpreteerd, is dat ik mijn loopbaan niet af zal sluiten bij Manchester United.”

“Dan vraag ik hoe het mogelijk is dat een trainer in de huidige voetballerij vijftien of twintig jaar bij dezelfde club blijft zitten. Arsène Wenger is de laatste. Met alle druk die het werk met zich meebrengt, is het onmogelijk om zo lang te blijven”, ging Mourinho verder. “Als ik op dit moment nog twee, drie, vier of vijf jaar door zou willen gaan had ik gezegd: ‘Ja, het is mijn ambitie om af te sluiten bij Manchester United’. Ik denk echter dat ik nog minsten vijftien jaar doorga en ik denk dat het onmogelijk is om zeventien jaar bij dezelfde club te zitten. Dat is zelfs als je het zou willen onmogelijk. Dus dat was mijn antwoord.”