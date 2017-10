Leicester City stuurt opvolger Claudio Ranieri na vier maanden de laan uit

Craig Shakespeare is na vier maanden alweer ontslagen als manager van Leicester City, zo meldt de Premier League-club via de officiële kanalen. Verschillende Britse media meldden dinsdagmiddag al dat de 53-jarige Engelsman op straat kwam te staan en nu brengt de club zelf het nieuws naar buiten dat de samenwerking is stopgezet. Maandag speelde Leicester City onder leiding van Shakespeare thuis gelijk tegen West Bromwich Albion (1-1).

Shakespeare nam in februari het stokje over van Claudio Ranieri, die in 2016 kampioen werd met the Foxes, maar afgelopen seizoen werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Als interim-trainer presteerde Shakespeare vorig seizoen goed met Leicester City, onder meer met het bereiken van de kwartfinale in de Champions League. Het leverde hem in juni een driejarig contract als hoofdtrainer op.

Deze voetbaljaargang gaat het veel moeizamer bij Leicester City: de club behaalde slechts zes punten uit de eerste acht competitieduels, waardoor Leicester op de achttiende plek in de Premier League is beland. Shakespeare is de tweede manager dit seizoen die het veld moet ruimen bij een Premier League-club: Frank de Boer werd na 77 dagen in dienst al ontslagen bij Crystal Palace.

"Als assistent-trainer en als hoofdtrainer heeft Craig zich altijd dienend opgesteld. Hij is enorm toegewijd aan de club en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de meest succesvolle periode uit onze clubgeschiedenis", zegt vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha op de clubsite. "Desondanks is het goede begin van Craig niet doorgetrokken. Het bestuur vindt dat een verandering noodzakelijk is om vooruit te blijven gaan."