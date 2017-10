Achttienjarige NAC’er stopt op eigen verzoek: ‘Altijd naar je gevoel luisteren’

Het amateurcontract van Thomas Marijnissen bij NAC Breda is op zijn eigen verzoek per direct ontbonden, zo meldt de Eredivisionist dinsdag via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvaller heeft een lastige periode achter de rug en heeft besloten om voorlopig te stoppen met voetballen. Hiermee luistert de geboren Bredanaar naar zijn gevoel en doet hij voor dit moment een stapje terug, zo klinkt het.

Na een lange periode van gesprekken en bezinning hakte Marijnissen afgelopen week de knoop door om voorlopig te stoppen als voetballer. "Enkele maanden geleden voelde ik geleidelijk het plezier in de dingen die ik deed, verdwijnen. Ik kreeg het gevoel dat ik mezelf stukje bij beetje verloor. Dat heeft me aan het denken gezet. Er was voor mij namelijk altijd maar één ding in mijn leven en dat was voetballen", zegt de jongeling op de clubsite.

"Na het overlijden van mijn vader ben ik daar stug mee doorgegaan. Op een gegeven moment kom je er wel achter dat meer dan alleen voetbal je geluk bepaalt. Ik heb van huis uit meegekregen dat je altijd naar je gevoel moet luisteren en eerlijk moet zijn naar jezelf en je omgeving. Je moet dicht bij jezelf blijven. Op dit moment ben ik niet in staat om alles van mezelf te geven en voel ik dat ik mezelf een keer écht de ruimte moet geven."

Marijnissen gaat voor dit moment op zoek naar andere zaken die zijn geluk kunnen bepalen. "Voorlopig stop ik helemaal met voetballen en ga ik me richten op andere dingen in het leven. Ik ga bijvoorbeeld aankomend jaar weer een studie oppakken en mezelf op andere vlakken proberen te ontwikkelen. Wie weet dat ik in de toekomst alsnog op het hoogste niveau kan presteren, maar eerst eens kijken of ik mijn geluk ook ergens anders uit kan halen dan alleen voetbal."