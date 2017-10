Feyenoord Onder-19 geeft goede voorbeeld en declasseert Shakhtar

Feyenoord Onder-19 heeft dinsdagmiddag het goede voorbeeld gegeven door in de UEFA Youth League met ruime cijfers te winnen van de leeftijdsgenoten van Shakhtar Donetsk: 4-0. Al in de eerste helft liepen de Rotterdammers uit naar een comfortabele voorsprong en in het tweede bedrijf liep de overwinning nimmer gevaar.

In het Van Donge & De Roo Stadion waren de talenten van Feyenoord oppermachtig en dat zorgde al snel voor de 1-0 via Orkun Kökcü. Jöel Zwarts was vlak voor rust twee keer belangrijk voor zijn ploeg: de aanvaller zorgde op aangeven van Achraf El Bouchataoui voor de 2-0 en een minuut later was Zwarts de aangever bij het doelpunt van Dylan Vente, waardoor de eerste zege van Feyenoord Onder-19 in de Youth League zo goed als binnen was.

Ook na de onderbreking waren de jongelingen van Feyenoord de betere partij en wederom was het Vente die trefzeker was. De aanvaller strafte defensief geklungel in de verdediging van Shakhtar bij een corner af: 4-0. Daarna deden de Feyenoorders het rustig aan en miste Shakhtar vlak voor het eindsignaal nog een penalty. Dinsdagavond ontvangt het eerste van Feyenoord de hoofdmacht van Shakhtar in De Kuip.