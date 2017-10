Veltman memoreert ‘gekkenhuis’: ‘Je wordt uitgescholden op allerlei manieren'

Komende zondag staat het treffen tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Joël Veltman bewaart goede herinneringen aan De Klassieker van 2014, toen de verdediger in De Kuip de winnende 1-2 maakte. "Een heerlijk gevoel", zegt de huidige aanvoerder van de Amsterdammers op de clubsite.

Veltman kan die treffer drie jaar later nog goed voor de geest halen: "Als ik het me goed herinner, werd er een corner doorgekopt. Samen met Niklas (Moisander red.) liep ik naar de tweede paal." Teamgenoot Moisander kopte de bal tegen Jordy Clasie aan en de rebound was voor Veltman een koud kunstje. "Clasie haalde de bal nog net van de doellijn, in tweede instantie schoot ik de bal binnen."

Sinds 2009 zijn er geen uitsupporters meer welkom bij de Klassieker, dus waren er ook geen fans van Ajax in De Kuip die het doelpunt van Veltman konden vieren. "Meestal ga ik bij doelpunten in uitwedstrijden naar onze supporters toe. Doordat er geen supporters waren, werd het een eigen momentje. Ook dat was een heerlijk gevoel. De beelden spreken voor zich hoe dat was."

De verdediger zegt dat de duels met de Rotterdammers altijd speciaal zijn: "Als je bij de Kuip aankomt, is het altijd gekkenhuis. We spelen nergens anders in zo'n vijandige sfeer als bij Feyenoord. Je wordt daar uitgescholden op allerlei manieren, dat geeft mij juist energie om extra hard te werken en te winnen van die gasten."