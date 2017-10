Leeds-selectie staat salaris af voor zieke Toby (4): ‘We zijn één familie’

Leeds United neemt het volgende week zaterdag op tegen Sheffield United en kan dan belangrijke punten pakken in de strijd om promotie naar de Premier League. Het duel zal echter ook, en misschien wel vooral, in het teken staan van Toby Nye. Deze vierjarige jongen lijdt aan neuroblastoom, een agressieve en zeldzame vorm van kinderkanker.

Leeds heeft bekendgemaakt dat men de jonge supporter gaat steunen. De wedstrijddag tegen Sheffield is omgedoopt tot ‘One Day for Toby’ en daarop zullen niet alleen de spelers, maar ook de overige personeelsleden een deel van hun salaris (het bedrag dat ze omgerekend per dag krijgen) doneren voor de behandeling van Toby. De kosten voor de behandeling bedragen in totaal ongeveer 225.000 euro.

Hiernaast zal Leeds een inzamelingsactie houden op Elland Road en zullen ook de Leeds United Foundation en Aser Group Holding, de officiële eigenaar van Leeds, acties op touw zetten om het uiterste te doen om het leven van Toby Nye te redden. Als het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk (NHS) de behandeling vergoedt, dan zal het opgehaalde bedrag ten goede komen aan de behandeling van andere patiënten.

“Ik heb Toby en zijn familie onlangs ontmoet en was erg geraakt door de situatie. Dat zijn we allemaal. Bij Leeds doen we dingen als één familie. Toby maakt deel uit van onze familie en heeft onze hulp nodig”, aldus voorzitter Andrea Radrizzani. “Ik weet dat onze supporters zich zullen verenigen en samen kunnen we ervoor zorgen dat Toby de behandeling kan ondergaan die voor hem nodig is om beter te worden.”