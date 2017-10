‘We hebben geen interesse om te praten, we hebben een contract met Barça’

Rafinha Alcântara kwam sinds april niet meer in actie voor Barcelona vanwege een slepende knieblessure. De Braziliaanse middenvelder, die afgezien van een huurperiode bij Celta de Vigo al zijn hele leven bij de Catalaanse club speelt, werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een vertrek uit het Camp Nou, maar zijn vader zegt dat een vertrek nooit aan de orde is geweest.

"Het belangrijkste is dat hij zich steeds beter gaat voelen", zegt Mazinho in gesprek met Marca. "De belangrijkste prioriteit is dat hij goed herstelt van zijn blessure en dat hij zich weer op het voetbalveld gaat melden. We hebben met geen enkele club gesproken, omdat het met een geblesseerde speler moeilijk is om te onderhandelen."

"Daarnaast hebben we geen interesse om te praten, we hebben een contract met Barcelona." Vader zegt dat zijn zoon, die naar verluidt in de belangstelling staat van AC Milan en Arsenal, geen enkele problemen heeft met trainer Ernesto Valverde, iets wat Spaanse media afgelopen zomer wel beweerden: "Ik heb sinds 2005 een perfecte relatie met Barça, ik heb geen enkele klachten."

"Ik denk niet dat Rafinha problemen heeft met de coach of zijn systeem, omdat hij een speler is die zich kan aanpassen en in welk systeem dan ook goed kan voetballen", besluit Mazinho. De tweevoudig A-international, die tot medio 2020 vastligt in Catalonië, is tot op heden tot 78 wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona gekomen, waarin hij 11 keer scoorde en 8 assists afleverde.