Nederlander blinkt met dubbelslag en assist uit bij Liverpool Onder-19

Liverpool Onder-19 heeft goede zaken gedaan in de groepsfase van de UEFA Youth League. Het team van manager Steven Gerrard was dinsdagmiddag met 1-4 te sterk voor de leeftijdsgenoten van NK Maribor en Bobby Adekanye was de uitblinker.

De in Nigeria geboren Nederlander scoorde twee keer én bereidde de treffer van Liam Millar voor. De overige treffer voor the Reds werd gemaakt door Herbie Kane. Namens NK Maribor kwam Aljosa Matko op het scorebord terecht en men miste ook nog een strafschop. De Slovenen sloten het duel eindelijk met tien man af doordat Adis Hodzic rood kreeg.

INTERVIEW 📞 | Kleine jongens worden groot! Bobby Adekanye. vertrok op twaalfjarige leeftijd van AFC Ajax naar FC Barcelona. Hoe gaat het nu met hem? 🇳🇬🇳🇱 Geplaatst door voetbalzone op maandag 16 oktober 2017

Liverpool staat nu met zes punten uit drie speelronden op de eerste plaats in Groep E en Spartak Moskou en Sevilla komen later op de dinsdag in actie. Vorig seizoen werd de UEFA Youth League gewonnen door Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers waren in de finale in Nyon met 2-1 te sterk voor Benfica.