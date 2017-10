‘Ronaldo bijt van zich af in belastingfraudezaak; ook Marcelo aangeklaagd’

Cristiano Ronaldo is nog altijd in conflict met de openbare aanklager in Spanje aangaande zijn vermeende belastingfraude. De aanvaller van Real Madrid is al maanden een hoofdpijndossier van de Spaanse fiscus en nu meldt Mundo Deportivo dat de Portugees weigert (vooralsnog) te schikken. Naast Ronaldo is naar verluidt ook duidelijk geworden dat Marcelo voor belastingfraude is aangeklaagd.

Ronaldo kreeg in de zomer te horen dat hij zich tegenover de Spaanse rechtbank moest verantwoorden omdat hij ervan verdacht wordt voor 14,7 miljoen euro aan belasting te hebben ontdoken. De Portugees verweerde zich eind juli: "Als ik geen Cristiano Ronaldo had geheten, zat ik hier nu niet", zei de wereldster, die ook vermeldde dat hij dergelijke problemen nooit ondervond met de belastingdienst in Engeland.

Dinsdag komt Mundo Deportivo met het nieuws naar buiten dat Ronaldo nog altijd de beschuldigingen aan zijn adres bestrijdt. De verdediging van Ronaldo stelt dat het bedrag waar de aanklager melding van maakt 'ongefundeerd is en inconsistenties vertoont'. Ronaldo riskeert volgens verschillende Spaanse media een gevangenisstraf van 15 jaar en een boete van 75 miljoen euro als hij blijft ontkennen dat hij 14,7 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken.

Naast Ronaldo moet ook Marcelo zich gaan verantwoorden bij de Spaanse belastingdienst, zo klinkt het. De linksback van de Koninklijke zou in het verleden voor 500.000 euro gefraudeerd hebben met betrekking tot zijn portretrechten. De financiële situatie van Marcelo werd eerder al onder de loep genomen door de Spaanse fiscus en dinsdag melden verschillende Spaanse media dat Marcelo zich definitief moet verantwoorden.