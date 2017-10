Italië wordt bij play-offs voor WK gekoppeld aan Zweden

De nationale ploeg van Italië eindigde in de groepsfase achter Spanje en was daardoor veroordeeld tot het spelen van de play-offs. Daarin moeten i Azzurri proberen af te rekenen met Zweden, dat ten koste van het Nederlands elftal de barragewedstrijden voor het WK in Rusland wist te bereiken.

Het door Zweden gecoachte Janne Andersson verloor vorige week dinsdag door twee doelpunten van Arjen Robben met 2-0 van het Nederlands elftal, maar de tweede plek in Groep A kwam nooit serieus in gevaar. De Scandinaviërs, die de eerste plek aan Frankrijk moesten laten, moeten nu dus proberen om met Italië af te rekenen. Zweden won in juni 1987, in een EK-kwalificatiewedstrijd, voor het laatst in officieel verband van de Italianen.

De loting koppelde verder Denemarken aan Ierland, Noord-Ierland aan Zwitserland en Kroatië aan Griekenland. Van alle landenteams de play-offs ingaan, staat Zwitserland het hoogst op de wereldranglijst van de FIFA. Het Alpenland bezet de elfde plaats, terwijl Italië bijvoorbeeld vier plaatsen lager staat. De play-offs worden gespeeld tussen 9 en 14 november.