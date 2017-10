‘Feyenoord bood zeven miljoen euro op toptalent van Juventus’

Feyenoord heeft in de transferperiode geprobeerd Moise Kean over te nemen van Juventus, zo verzekert Calciomercato. De Italiaanse krant meldde afgelopen zomer al dat de Rotterdammers zes tot zeven miljoen euro hadden geboden op de zeventienjarige aanvaller en nu claimt Calciomercato dat zaakwaarnemer Mino Raiola aanstuurde op een vertrek van Kean naar Nederland.

De jongeling, die naast de spitspositie ook op de flanken uit de voeten kan, wordt in Turijn gezien als een van de grootste talenten voor de toekomst. De gehele Nederlandse top zou achter de jonge aanvaller aan hebben gezeten, net als PEC Zwolle en ADO Den Haag, maar Juventus besloot uiteindelijk om Kean niet naar de Eredivisie te laten verkassen.

Raiola zou in de zomer wel verwoede pogingen hebben gedaan om zijn protegé in Nederland te stallen. De zaakwaarnemer dacht dat een verblijf bij een Nederlandse (top)club beter voor de ontwikkeling van het talent zou zijn dan een verhuurperiode bij een Italiaanse degradatiekandidaat. In mei van dit jaar was Kean nog de eerste doelpuntenmaker in de Serie A die is geboren na 2000.

Kean, die afgelopen zomer zijn eerste profcontract ondertekende en tot medio 2020 vastligt in Turijn, werd uiteindelijk uitgeleend aan Hellas. Dit seizoen kwam hij tot dusverre niet verder dan dan twee basisplaatsen en enkele invalbeurten bij de huidige nummer vijftien van de Serie A. In zes duels voor de Italiaanse club heeft Kean slechts één keer het net gevonden en nul assists afgeleverd.