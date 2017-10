KNVB passeert Kuipers en zet debutant op cruciale Klassieker

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax staat zondagmiddag onder leiding van Danny Makkelie, zo laat de KNVB weten via de officiële kanalen. Het is voor de 34-jarige scheidsrechter de eerste keer dat hij de fluit hanteert bij de wedstrijd tussen beide teams.

Voor Makkelie is De Klassieker zijn derde grote wedstrijd in de laatste zes maanden. Vorig seizoen had hij de leiding tijdens de finale van de KNVB Beker tussen AZ en Vitesse en ook de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse was hem toegewezen door de KNVB. Makkelie zal zondag worden geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Jeroen Manschot is vierde official.

Vorig seizoen stonden beide Klassiekers nog onder leiding van Björn Kuipers. Het duel in De Kuip is voor zowel Feyenoord als Ajax van cruciaal belang. Beide clubs kijken na acht competitiewedstrijden tegen een achterstand van vijf punten aan op koploper PSV en kunnen zich eigenlijk niet meer puntverlies veroorloven in de titelrace.