‘Kane moet duurste speler ooit worden’: ‘Hij kan voor Real spelen’

Harry Kane verkeert momenteel in de vorm van zijn leven. De spits van Tottenham Hotspur was in zijn laatste elf wedstrijden in alle competities goed voor vijftien doelpunten en twee assists en wordt in Engeland dan ook gelinkt aan vrijwel alle Europese grootmachten. De Londense club zal echter met niets minder dan de hoofdprijs genoegen nemen, zo verzekert The Times dinsdag.

Volgens de Engelse krant zal alleen een transfersom van 225 miljoen euro eventueel voldoende zijn om Kane los te weken bij the Spurs. De 24-jarige aanvaller, die nog tot halverwege 2022 vastligt in Londen, zou Neymar daarmee overstijgen als duurste speler aller tijden. De Braziliaanse ster maakte afgelopen zomer na een lange transfersoap voor een bedrag van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain.

Kane maakte de afgelopen drie seizoenen telkens minimaal twintig doelpunten in de Premier League en de spits is dus ook deze voetbaljaargang al behoorlijk op dreef. Stan Collymore is enthousiast over de ontwikkeling van de 23-voudig Engels international. "Hoe meer ik van hem zie, hoe meer ik erin begin te geloven dat hij zou kunnen eindigen bij een club als Real Madrid", schrijft de oud-aanvaller van onder andere Liverpool en Aston Villa in zijn column voor de Daily Mirror.

Collymore hoopt dat Kane dinsdag het verschil kan maken voor Tottenham in het Champions League-duel met Real Madrid. "Spelers als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar zijn allen in staat om uit het niets iets ongewoons te doen op het hoogste niveau. Dat moeten we van Kane nog zien", vervolgt hij. "We weten allemaal dat hij voor clubs als Real Madrid, Barcelona en Bayern München kan spelen, maar hij moet die ‘Galáctico-mentaliteit’ hebben om mee te kunnen met de besten."