‘De Eredivisie is gewoon belangrijker, tegen Ajax mag je echt niet verliezen'

Voor Feyenoord wachten twee cruciale wedstrijden. De Rotterdammers nemen het dinsdagavond op tegen Shakhtar Donetsk, terwijl komende zondag het treffen met aartsrivaal Ajax op het programma staat. Volgens Pierre van Hooijdonk telt een overwinning op de Amsterdammers zwaarder dan een zege in de Champions League.

“De Eredivisie is gewoon belangrijker, daar moet de focus heen gaan. Tegen Ajax mag je echt niet verliezen, want dan wordt het gat met PSV te groot. Een zege op Shakhtar is mooi, maar daarmee is Feyenoord nog lang niet zeker van overwintering in Europa”, zegt Van Hooijdonk in gesprek met NUsport. Volgens de analist is Shakhtar van hetzelfde niveau als Napoli. Het is volgens hem een gevaar dat we de ploeg weinig aan het werk zien.

“Alleen als Feyenoord heel goed is en Shakhtar een mindere dag heeft, ligt er een kans”, stelt de oud-spits, die niet verrast is als de Oekraïners een maatje te groot blijken. Van Hooijdonk is van mening dat Giovanni van Bronckhorst de Klassieker in zijn achterhoofd moet houden. “Ik zou in ieder geval geen onnodige risico's nemen. Nicolai Jörgensen kan je beter niet opstellen, zodat hij tegen Ajax alles kan geven.”

Toch denkt Van Hooijdonk niet dat de spelers van Feyenoord al bezig zijn met de wedstrijd tegen Ajax, die komende zondag in De Kuip afgewerkt wordt. “Ze zijn voornamelijk bezig met een goed resultaat halen. Pas als de spelers voelen dat de wedstrijd niet meer te winnen is, zullen de gedachten afdwalen naar zondag.”