‘Ze spelen het beste voetbal van Europa en ik houd ook van die Italiaan’

Voetbalminnend Europa kijkt reikhalzend uit naar de topper in de Champions League van dinsdagavond tussen Manchester City en Napoli. Beide teams maken dit seizoen grote indruk met attractief voetbal en Fernandinho stelt zelfs dat er op dit moment geen maat staat op het spel van de Italianen.

Napoli liet dit seizoen nog geen punten liggen in de Serie A en scoorde in 8 competitiewedstrijden al 26 keer. "Ze spelen momenteel het beste voetbal van Europa", zegt de middenvelder van Manchester City in aanloop naar de ontmoeting in het Etihad Stadium tegen La Gazzetta dello Sport. “Het is een doelpuntenmachine die garant staat voor spektakel. De ploegen in Italië doen niet veel voor elkaar onder, maar Napoli lijkt net dat beetje extra te hebben."

Fernandinho is met name onder de indruk van de aanvalslinie van Napoli. "Dries Mertens heeft zich bewezen als een geweldige spits met een neusje voor de goal, terwijl José María Callejón en Marek Hamsik bewezen topspelers zijn. Ik houd ook van die Italiaan, Lorenzo Insigne. Hij schiet als een superster. Napoli beschikt echter ook over een geweldig middenveld en een sterke verdediging", vervolgt de Braziliaan, die, ondanks de uitstekende vorm waarin Manchester City momenteel in verkeert, een lastige wedstrijd verwacht. "De Champions League is anders dan de Premier League. Het wordt moeilijk, maar we willen winnen."