Zoetebier pleit voor nieuwe regels: ‘Anders kun je voetballen tot sint-juttemis’

Feyenoord neemt het dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League op tegen Shakhtar Donetsk. Om niet troosteloos onderaan te eindigen in de poule, moeten de Rotterdammers eigenlijk wel een resultaat behalen tegen de Oekraïners. Volgens Edwin Zoetebier zullen de Nederlandse clubs komende jaren geen rol van betekenis spelen in Europa.

“Internationaal zijn we niet goed genoeg. Zolang ik van jou kan winnen omdat ik uit Duitsland kom en daardoor een groter afzetgebied heb en dus meer verdien, zijn we kansloos”, zegt de oud-doelman van Feyenoord, die met de Rotterdammers de UEFA Cup won. “Met de financial fair play-regels hebben de clubs het erg lastig.”

“Ik opteer voor de regels zoals die in het tennis zijn: als ik van jou win, moet ik meer verdienen dan jij. Anders kun je voetballen tot sint-juttemis”, concludeert Zoetebier. Feyenoord verloor de eerste twee groepswedstrijden in de Champions League, van Manchester City en Napoli. Overigens werden ook Ajax, PSV en FC Utrecht al vroeg uitgeschakeld in Europa.