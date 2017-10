Klopp verdedigt bekritiseerde miljoenenaankoop: ‘Maar dat slaat nergens op’

Liverpool betaalde afgelopen zomer grof geld om Alex Oxlade-Chamberlain los te weken bij Arsenal, maar de aanvallende middenvelder heeft zich vooralsnog niet weten op te werken tot een basisspeler in het elftal van Jürgen Klopp. Toch is de manager van the Reds vol vertrouwen over de toekomst van de Engelsman op Anfield

Klopp had genoten van de invalbeurt van Chamberlain in de topper van afgelopen weekeinde tegen Manchester United. De dribbelaar kon niet voorkomen dat het duel in een doelpuntloos gelijkspel eindigde, maar maakte een goede indruk in de twaalf minuten die hem gegund waren. "Ik kan niet beschrijven hoe blij ik was om hem op die manier te zien voetballen", vertelt de Duitser aan diverse Engelse media. "Ik heb altijd gezegd dat hij wat tijd nodig zou hebben en het ziet ernaar uit dat hij eindelijk het gewenste niveau heeft."

Chamberlain maakte voor ruim veertig miljoen euro de overstap van Arsenal naar Liverpool. Hij heeft zelf naar verluidt een centrale positie op het middenveld voor ogen. "Voor nu is het logischer om hem een wat aanvallendere rol te geven", vervolgt Klopp. "Het slaat nergens op om hem zonder enige training en wedstrijdritme in de as van het veld op te stellen. Op dit moment traint hij alleen op de flank. Hij kan niet in de as van het veld spelen zonder er te trainen."