Szczesny sneert naar Wenger: ‘In Italië zijn trainers tactisch beter aangelegd’

Wojciech Szczesny speelde tussen 2008 en 2015 132 wedstrijden voor Arsenal, maar de doelman was in Londen eigenlijk nimmer onomstreden. Na een succesvolle verhuurperiode bij AS Roma van twee seizoenen maakte hij afgelopen zomer de definitieve overstap naar Juventus. In Turijn is Szczesny vooralsnog tweede keeper achter Gianluigi Buffon, maar spijt van zijn keuze heeft hij allerminst.

Volgens de Pools international stagneerde zijn ontwikkeling immers bij de Engelse grootmacht, waar hij werkte met Arsène Wenger. "Eerlijk gezegd kan ik niet zeggen dat ik bij Arsenal een betere doelman ben geworden vanaf het moment dat ik debuteerde, tot mijn vertrek naar Roma", zegt hij in gesprek met The Independent. "In de tweeënhalf jaar dat ik nu actief ben in Italië heb ik enorme vooruitgang geboekt dankzij de trainers en hun werkwijze."

"In het algemeen zijn de trainers in Italië tactisch beter aangelegd, zo werkt de competitie nou eenmaal", vervolgt Szczesny. "Bij Arsenal bereidden we ons slechts fysiek voor op een wedstrijd, terwijl je hier in Italië zowel voor als na een wedstrijd video’s bekijkt van een specifieke tegenstander. Ik heb genoten van de samenwerking met bepaalde trainers bij Arsenal, Roma en Juventus, maar de keepersschool is hier in Italië totaal anders. Het is bijzonder technisch en er is meer oog voor detail."