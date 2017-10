‘Hij is zo’n goede trainer, dat mensen dat toch moeten zien?’

De spelers en staf van Sparta Rotterdam zitten in zwaar weer. De club is afgezakt naar de laatste plaats in de Eredivisie, terwijl zaterdag het beladen uitduel bij stadsgenoot Excelsior wacht. Er is de laatste weken veel kritiek op het functioneren van Alex Pastoor, maar Denzel Dumfries kan zich niet vinden in de aanzwellende kritiek op de oefenmeester.

Dumfries maakte afgelopen zomer de overstap van Sparta naar sc Heerenveen en heeft alleen maar goede herinneringen aan Pastoor. “Hij heeft het helemaal niet nodig dat ik hem verdedig, want is hij zo’n goede coach, dat mensen dat toch moeten zien?”, zegt Dumfries dinsdag in De Telegraaf. “Dan lees ik in andere media woorden als ’dictatuur’ onder Pastoor, maar daar kan ik me helemáál niet in vinden, integendeel.”

Volgens Dumfries is Pastoor heel erg open, maakt hij alles bespreekbaar en kunnen spelers altijd bij hem terecht. De trainer vindt contact met spelers heel belangrijk. “Sinds ik bij Heerenveen zit vraagt hij nog steeds hoe het met me gaat, want hij weet dat ik voor het eerst op mezelf ben gaan wonen. Bij alle jongens die ik sprak en die meerdere trainers hebben meegemaakt, kwam steeds naar voren dat wij ook als jonge jongens echt dankbaar waren een trainer als Alex te hebben. Dat wij ook een stem hadden, zie je niet overal.”

Volgens algemeen directeur Manfred Laros heeft Pastoor ‘natuurlijk’ krediet. “Alex heeft ons met sprankelend voetbal naar de Eredivisie gebracht en zonder play-offs in de Eredivisie gehouden.” De bestuurder wijst erop dat de relatie tussen de spelers en de trainer ‘uitstekend’ is. “Ik heb er werkelijk alle vertrouwen in dat Alex en de staf voor de sportieve ommekeer gaan zorgen.”