‘Er is niks meer te zien van de ploeg die Peter Bosz heeft neergezet’

Het lage niveau in de Nederlandse competitie zorgt ervoor dat de drie topclubs hun wedstrijden kunnen winnen, zo stelde onder meer Leo Driessen maandagavond bij NPO Radio 1. En niet omdat de topclubs erbovenuit steken. “Als Ajax nu internationaal zou voetballen zou het een slechte periode zijn geweest”, zo stelt de journalist.

"Het rammelt nog steeds aan alle kanten bij Ajax. Er is niks meer te zien van de ploeg die Peter Bosz heeft neergezet", vervolgde Driessen. Hij roemde spelers zoals Hakim Ziyech en David Neres. "Zij beginnen steeds beter te spelen, maar op het het middenveld is het nog steeds niet zoals het moet."

Het antwoord heeft Ajax al in huis, zo verzekert Driessen. “Marcel Keizer moet Siem de Jong neerzetten op het middenveld. Dat is een slimme speler die alleen maar wijzer is geworden in het buitenland.” Oud-doelman Edwin Zoetebier juicht de rentree van De Jong bij Ajax toe. "Hij is de ervaren man in het team. Er is veel over hem gezegd, maar ik vind hem het cement tussen de voorhoede en het middenveld. De Jong kan het jonge elftal neerzetten en sturen."

Ajax heeft na acht speeldagen een achterstand van vijf punten op koploper PSV; 16 om 21. Het team van Keizer herstelde zich met zeges op sc Heerenveen (0-4) en Sparta Rotterdam (4-0) van de misstappen tegen ADO Den Haag (1-1) en Vitesse (1-2).