‘Isimat-Mirin mag je rustig een plaatsje op de bank geven hoor’

PSV won afgelopen weekeinde met ruime cijfers bij VVV-Venlo, maar na afloop van het duel was er forse kritiek op Nicolas Isimat-Mirin. De centrumverdediger gaf voor de derde keer in de laatste vijf competitiewedstrijden een strafschop weg. Volgens oud-verdediger Jan Poortvliet zou trainer Phillip Cocu er goed aan doen de Fransman uit zijn basiself te halen.

Ofschoon PSV momenteel koploper is in de Eredivisie, maakt het in defensief opzicht lang niet altijd een soevereine indruk. "Isimat mag je rustig een plaatsje op de bank geven hoor. Maar dat verwoordde Phillip na de wedstrijd meteen goed”, zegt Poortvliet in gesprek met PSV Inside. "PSV loopt op schema en de voorsprong op de naaste belagers geeft vertrouwen."

Het optreden van Luuk de Jong in de met 2-5 gewonnen wedstrijd stemde wel tot tevredenheid. "Positief is dat Luuk de Jong fris oogt en als dat doelpuntje komt dan is hij los", vervolgt de oud-international, die meer positieve punten zag. "De invalbeurt van Mauro Júnior is heerlijk, dat geeft vertrouwen en spirit naar de andere jongens toe. Gastón Pereiro gaat ook alleen maar beter spelen. Ik zou hem laten staan want die jongen heeft echt iets extra."